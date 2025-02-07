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  4. Ankara'da sahte içki kabusu! Vali duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da sahte içki kabusu! Vali duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
07.02.2025 10:53
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Ankara Valisi Şahin yaptığı açıklamada sahte içkiden dolayı 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Sahte içkiye yönelik 32 kişiye işlem yapılırken 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Ankara'da sahte içki kabusu! Vali duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da onlarca kişinin ölümüne yol açan sahte içki kabusu Ankara'ya sıçradı. Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada sahte içkiden dolayı 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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13 KİŞİ TUTUKLANDI

20 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtilirken, 32 kişiye işlem yapıldı, 12 kişi ise tutuklandı.

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VALİLİK AÇIKLAMIŞTI: ÖLÜM OLAYLARINDA MAALESEF ARTIŞ GÖZLENMEKTEDİR

Öte yandan geçen günlerde valilik tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "İlimizde son günlerde sahte alkole bağlı ölüm olaylarında maalesef artış gözlenmektedir. Konuyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve gıda denetim birimlerimiz yoğun tahkikat ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte ve çeşitli miktarlarda sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmekte olup; sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler titizlikle yürütülmektedir. Ancak, sahte alkol üretimi, satışı ve kullanımıyla mücadelede, yetkili birimlerimizin yürüttüğü çalışmaların yanısıra, vatandaşlarımızın da yetkili olmayan satış yerlerinden alkol temini yoluna gitmemeleri, sahte alkol üreten ve satanların kolluk kuvvetlerimize ve gıda denetimi ile yetkili kurumlarımıza bildirmeleri en kıymetli destek olacaktır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Vali Ankara sahte içki
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