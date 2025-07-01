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Ankara'da şantiyede vincin kopan kancası işçinin üzerine düştü

Ankara'da hastane şantiyesinde kule vincin yük zincirinden kopan kancanın üzerine düştüğü işçi yaralandı.

Ankara'da şantiyede vincin kopan kancası işçinin üzerine düştü

Kaza, saat 13.30 sıralarında Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde yapımı devam eden ağız ve diş sağlığı hastanesi şantiyesinde meydana geldi. İnşaatta konteyner kaldırmak için vince bağlanan yük zincirinin kancası koptu. Kanca, bir işçinin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çengelin altında kalan yabancı uyruklu inşaat çalışanı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şantiyede yaşanan panik anları ve işçinin kurtarılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ankara
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