Ankara'da sokak ortasında yere düşüp hayatını kaybetti! O ihtimal üzerinde duruluyor

Olay, sabah saatlerinde, Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Siteler mevkisinde meydana geldi. Caddede beraber yürüyen iki kişiden biri, rahatsızlanıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde yere düşen kişinin öldüğü belirlendi.

SAHTE ALKOL İDDİASI

İsmi açıklanmayan kişinin kendi yaptığı alkolden tükettiği ve rahatsızlanıp yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun incelemesiyle belirlenecek.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır