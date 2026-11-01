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Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 40 kişi tutuklandı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 40 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

109 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, 25-31 Ekim arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ve 159 bin 475 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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