HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu! 8 tutuklama

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu! 8 tutuklama

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esenboğa Mahallesi’nde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında yasa dışı bahis oynatmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarma ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 diz üstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 muşta ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada ki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da trafik kazası! Yaralılar varBursa'da trafik kazası! Yaralılar var
Nevşehir'de trafik kazası! Sürücü hayatını kaybettiNevşehir'de trafik kazası! Sürücü hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.