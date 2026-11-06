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Ankara'daki camide dikkat çeken anlar! Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması nedeniyle hayır simidi dağıtıldı

Fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Ankara'da bir camide Kaya'nın tutuklanması nedeniyle hayır simidi dağıtıldı.

Ankara'daki camide dikkat çeken anlar! Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması nedeniyle hayır simidi dağıtıldı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'deki fon skandalının en dikkat çeken isimlerinden olan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya dün "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmıştı.

Ankara daki camide dikkat çeken anlar! Fatma Betül Sayan Kaya nın tutuklanması nedeniyle hayır simidi dağıtıldı 1

ANKARA'DAKİ CAMİDE DİKKAT ÇEKEN OLAY

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması gündemin önemli başlıkları arasında yerini alırken, bugün Ankara'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

Ankara daki camide dikkat çeken anlar! Fatma Betül Sayan Kaya nın tutuklanması nedeniyle hayır simidi dağıtıldı 2

HAYIR SİMİDİ DAĞITILDI: "FONCU FBSK'NIN TUTUKLANMASI ŞEREFİNE HAYIR SİMİDİ"

Ankara'da bulunan bir camide cemaate hayır simidi dağıtıldı. Hayır simidinin dağıtıldığı tezgahtaki yazı ise göze çarptı. Tezgahta, "Foncu FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simididir" yazısı yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması
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