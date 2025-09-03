HABER

Ankara'daki duman ve is kokusu endişe yarattı! Valilik'ten açıklama

Ankara'da oluşan yoğun duman ve is kokusu endişeye neden olurken, Valilik tarafından yapılan açıklamada, kokunun Kastamonu'da devam eden orman yangından kaynaklandığı belirtildi.

Ankara'daki duman ve is kokusu endişe yarattı! Valilik'ten açıklama

Akşam saatlerinden itibaren Ankara’yı saran yoğun duman Ankaralıları endişelendirdi. Ankara Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA-DHA

Ankara duman
