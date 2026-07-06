Ankara'daki kritik NATO Zirvesi... Türk Telekom CEO'su Şahin: "Tüm süreci anbean takip ediyoruz"

Tüm dünya yarın başlayacak 36. NATO Zirvesi'ne kilitlenmiş durumda. Ankara'da günler öncesinden başlayan hazırlıklar artık tamamlandı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de kritik zirve öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak bilgilendirme yaptı.

EBUBEKİR ŞAHİN'DEN 'DOSTLUK VE DAYANIŞMA' MESAJI

Şahin'in paylaşımı şu şekilde:

"36. NATO Zirvesi ile başkentimiz Ankara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde bir kez daha küresel diplomasinin merkezi oluyor. Biz de Türk Telekom olarak bu büyük organizasyonun teknolojimizle bir parçası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Türkiye’nin en güçlü altyapısıyla, Aydınlıkevler Genel Müdürlüğümüzdeki Türkiye’nin en büyük Network Yönetim Merkezinden (SMC) tüm süreci anbean takip ediyoruz. Ülkemizin misafirperverliğini göstermek adına, Genel Müdürlük binamızda katılımcı ülkelerin bayraklarını yansıtarak dünyaya güçlü bir dostluk ve dayanışma mesajı iletiyoruz.

Küresel diplomasinin kalbinin attığı bu tarihi zirvenin, uluslararası diyaloğu güçlendirerek ortak geleceğimize katkı sunmasını diliyor; organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."