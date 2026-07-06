HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'daki kritik NATO Zirvesi... Türk Telekom CEO'su Şahin: "Tüm süreci anbean takip ediyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesi organizasyonun parçası olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye’nin en büyük Network Yönetim Merkezinden (SMC) tüm süreci anbean takip ediyoruz. Ülkemizin misafirperverliğini göstermek adına, Genel Müdürlük binamızda katılımcı ülkelerin bayraklarını yansıtarak dünyaya güçlü bir dostluk ve dayanışma mesajı iletiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Ankara'daki kritik NATO Zirvesi... Türk Telekom CEO'su Şahin: "Tüm süreci anbean takip ediyoruz"
Doğukan Akbayır

Tüm dünya yarın başlayacak 36. NATO Zirvesi'ne kilitlenmiş durumda. Ankara'da günler öncesinden başlayan hazırlıklar artık tamamlandı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de kritik zirve öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak bilgilendirme yaptı.

Ankara daki kritik NATO Zirvesi... Türk Telekom CEO su Şahin: "Tüm süreci anbean takip ediyoruz" 1

EBUBEKİR ŞAHİN'DEN 'DOSTLUK VE DAYANIŞMA' MESAJI

Şahin'in paylaşımı şu şekilde:

"36. NATO Zirvesi ile başkentimiz Ankara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde bir kez daha küresel diplomasinin merkezi oluyor. Biz de Türk Telekom olarak bu büyük organizasyonun teknolojimizle bir parçası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Ankara daki kritik NATO Zirvesi... Türk Telekom CEO su Şahin: "Tüm süreci anbean takip ediyoruz" 2

Türkiye’nin en güçlü altyapısıyla, Aydınlıkevler Genel Müdürlüğümüzdeki Türkiye’nin en büyük Network Yönetim Merkezinden (SMC) tüm süreci anbean takip ediyoruz. Ülkemizin misafirperverliğini göstermek adına, Genel Müdürlük binamızda katılımcı ülkelerin bayraklarını yansıtarak dünyaya güçlü bir dostluk ve dayanışma mesajı iletiyoruz.

Ankara daki kritik NATO Zirvesi... Türk Telekom CEO su Şahin: "Tüm süreci anbean takip ediyoruz" 3

Küresel diplomasinin kalbinin attığı bu tarihi zirvenin, uluslararası diyaloğu güçlendirerek ortak geleceğimize katkı sunmasını diliyor; organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara uçuşlarına 'NATO' ayarı! Değişiklik ve iade..Ankara uçuşlarına 'NATO' ayarı! Değişiklik ve iade..
'Gazeteci Barış Pehlivan savcılığa şikayet edildi' iddiası! İşte suçlamalar...'Gazeteci Barış Pehlivan savcılığa şikayet edildi' iddiası! İşte suçlamalar...

Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara Ebubekir Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek!

Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek!

ÖZEL RÖPORTAJ | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan net sözler! Restoranlarda yeni dönem

ÖZEL RÖPORTAJ | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan net sözler! Restoranlarda yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.