Ankara’dan Eskişehir’e yüksek hızlı trenle nasıl gidilir? Ankara’dan Eskişehir’e YHT ile ulaşım

Günümüzde pek çok ulaşım seçeneği bulunmaktadır. Gelişen teknolojik araçlarla beraber ulaşım seçenekleri de birbirinden avantajlı hale gelmektedir. Bu açıdan hızlı tren biletleri otobüs biletleri ile kıyaslandığında genellikle daha uygun fiyatlı olmaktadır. Yolcular hem daha kısa sürede hedeflerine ulaşmakta hem de uygun fiyatlı seyahat etme fırsatı bulurlar. Bu nedenle Ankara Eskişehir yüksek hızlı tren ekonomik ve pratik bir ulaşım seçeneği olarak öne çıkmaktadır.

Ankara’dan Eskişehir’e yüksek hızlı trenle nasıl gidilir?

Ülkemizde son yıllarda gelişen demiryolu ağı sayesinde şehirler arası ulaşım çok daha kolay hale gelmiştir. Bu hatların en çok kullanılanlarından biri de Ankara–Eskişehir hızlı tren rotasıdır. Bilhassa iş seyahatleri kısa tatiller ya da öğrenci yolculukları için bu tren hattı tercih edilir.

Başkent Ankara’dan Eskişehir’e gitmek isteyen yolcular yüksek hızlı trenle zamandan tasarruf ederek konforlu bir yolculuk yaparlar. Yüksek hızlı trende yolcular için ekonomi sınıfı, business sınıfı ve pulman koltuklar gibi farklı seçenekler bulunur.

Yüksek hızlı tren biletleri TCDD Taşımacılık üzerinden kolayca temin edilebilmektedir. Bilet almak için en çok tercih edilen yöntem internet üzerinden online bilet satın almaktır. Bununla beraber tren garlarındaki gişeler aracılığıyla da bilet almak mümkündür.

Gün içerisinde Ankara–Eskişehir hattında birçok sefer düzenlenmektedir. Trenle yolculuk ortalama olarak 1 saat 30 dakika sürer. Bu da otobüsle yaklaşık 3 saat süren mesafe düşünüldüğünde büyük bir kolaylık sağlar. Sabah erken saatlerden geceye kadar farklı sefer seçenekleri bulunduğu için yolcular kendilerine uygun zamanı kolayca seçebilirler.

Ankara tren garına HAVAŞ servisleriyle ulaşılabilmektedir. Tren, Eskişehir Garı’na ulaştığında da şehir merkezine erişim oldukça kolaydır. Eskişehir istasyonu şehrin merkezine yürüme mesafesinde yer alır. Şehrin farklı noktalarına ulaşmak isteyenler için tramvay ve otobüs hatları mevcuttur.