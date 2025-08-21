HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara Emniyet Müdürü Dinç, kent genelindeki polis uygulamasını denetledi

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, kent genelinde vatandaşların yoğun olduğu nokta ve parklarda yapılan polis uygulamasını denetledi.

Ankara Emniyet Müdürü Dinç, kent genelindeki polis uygulamasını denetledi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yol, park ve bahçelerde şüpheli şahıslara yönelik uygulama düzenledi. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yapılan uygulamayı yerinde denetledi. Dinç, denetleme sırasında vatandaşlarla da sohbet etti. Dinç, vatandaşların huzuru güvenliği için tüm tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edeceğini, başkent polisinin günün 24 saati üstün bir sorumlulukla vazifesinin başında olduğunu ifade etti.

ARANAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Uygulama, 94 noktada, 384 parkta 270 ekip ve 907 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirildi. 10 bin 998 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada 2 bin 805 araç kontrol edildi, aranan 3 kişi yakalandı. 42 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, 45 araca 425 bin 71 TL trafik cezası kesildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletli çocuk yaralandıOtomobilin çarptığı elektrikli bisikletli çocuk yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Ankara denetim emniyet müdürü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu görseli olay yarattı! Benfica yap boz gibi oynadı

Kerem Aktürkoğlu görseli olay yarattı! Benfica yap boz gibi oynadı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

'Savaş' çıkışı yapmıştı! Rusya'dan Batı'ya sert mesaj: 'Kabul etmeyeceğiz'

'Savaş' çıkışı yapmıştı! Rusya'dan Batı'ya sert mesaj: 'Kabul etmeyeceğiz'

CHP lideri Özgür Özel: "Hayatımda duyduğum en büyük yalan"

CHP lideri Özgür Özel: "Hayatımda duyduğum en büyük yalan"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.