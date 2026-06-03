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Ankara Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hafif yağışlı ve ılık bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklık 24-25 derece dolaylarında seyredecek, akşam saatlerinde ise 20-21 dereceye düşecek. Önümüzdeki günler, açık ve sıcak bir hava sunacak. Açık hava etkinlikleri için uygun şartlar mevcut. İnce giysilerle birlikte akşam için hafif ceket ve yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olabilir.

Ankara Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Ankara'da hava durumu ılık ve hafif yağışlı. Gündüz sıcaklığı 24-25 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20-21 derece arasında seyredecek. Yağış ihtimali %39. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar batıdan, saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %40 civarında olacak.

Ankara'nın karasal iklim özellikleri bu durumu yansıtıyor. Haziran ayı ortalamalarına yakın bir seyir izleniyor. Gün boyunca hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Hafif yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü hava genel olarak açık olacak. Gündüz sıcaklığı 26-27 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 14-15 derece arasında seyredecek. Yağış ihtimali %0. Rüzgar doğudan, saatte 5 kilometre hızla esecek.

5 Haziran Cuma günü hava açacak. Gündüz sıcaklığı 24-25 derece olacak. Gece sıcaklığı ise yine 14-15 derece arasında olacak. Yağış ihtimali %0. Rüzgar doğudan, saatte 4 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava genellikle ılık ve açık olacak. Gün boyunca hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Piknik, yürüyüş veya açık hava sporları için hava koşulları elverişli görünüyor.

Ankara'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hafif yağışlı ve ılık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava genellikle açık ve ılık olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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