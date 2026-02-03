Ankara Hava Durumu! 03 Şubat Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 3 Şubat 2026 Salı. Ankara'da hava durumu oldukça soğuk ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 2 derece civarında. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar da faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu benzer olacaktır. 4 Şubat Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar -1 ile 9 derece arasında değişecek. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında kalacak. Yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler kullanmak sizi koruyacaktır. Yağışlı günlerde yollarda kayma riski artıyor. Dikkatli sürüş yapmak önemlidir. Yaya olarak yürürken kaymaz tabanlı ayakkabılar giymeniz de gereklidir.

Ankara'da bu hafta hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun giyinmelisiniz. Hava koşullarına dikkat etmeye özen gösterin.