Ankara Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi, Ankara'da hava genellikle güneşli. Ilıman bir hava durumu yaşanacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde 5-6 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Hava açılacak, ancak öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Rüzgar kuzey yönünden hafif hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin seyredecek. 5 Nisan Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15-16 derece arasında değişecek. 6 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 16-17 derece civarında olacak. 7 Nisan Salı günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 17-18 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir hava bekleniyor. Ancak öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar olabilir. Dışarıda olmayı planlayanların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır.

Genel olarak Ankara'da hava durumu sakin ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar mevcut.