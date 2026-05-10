Ankara Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Ankara hava durumu nasıl?

10 Mayıs 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz 22 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11 derecelere düşecek. Rüzgar hızı 4 km/s olacak. Nem oranı %33 civarında. Bu durum, Ankara'daki hava koşullarının ılıman olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 23 dereceye yükselecek. Gece ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Salı ve Çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günlerde gündüz sıcaklıklar 24-23 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 11-8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre giyinmek önem taşıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmalısınız. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı kat kat giyinmek gerekebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.