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Ankara Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Günlük sıcaklık 30 - 31 derece arasında ölçülürken, gece sıcaklıkları ise 17 - 18 derece civarında seyredecek. Nem oranının %27 - %29 olması bekleniyor. Bu uygun hava şartları, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 31 - 32 dereceye çıkması bekleniyor. Dışarıda dikkatli olmak önemlidir.

Ankara Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ankara'da, 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30 - 31 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 17 - 18 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %27 - %29 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 3 - 4 km hızla esecek. Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Yarın, 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 31 - 32 derece arasında olacak. 14 Temmuz Salı günü ise hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar ortaya çıkacak.

Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli kıyafetler giymek aşırı ısınmayı önler. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri alarak keyifli ve sağlıklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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