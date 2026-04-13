Ankara Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 13 Nisan 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 11 ile 13 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 1 ile 3 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esiyor. Hızı 8 ile 14 kilometre/saat arasında değişiyor. Nem oranı gün boyunca %49 ile %92 arasında değişecek. Gün doğumu 06:13, gün batımı ise 19:24.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Nisan Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 ile 18 derece arasında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 4 ile 6 derece olacak. 15 Nisan Çarşamba günü yine parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 20 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8 ile 9 derece olacak. 16 Nisan Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 21 ile 22 derece arasında, gece sıcaklıkları ise 9 ile 11 derece arasında bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Rüzgarlar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.