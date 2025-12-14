HABER

Ankara Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Ankara hava durumu nasıl?

14 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 - 9 derece, gece ise 1 - 2 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde, 15 Aralık'ta hafif bulutlu, 16 Aralık'ta çok bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %52'den %59'a yükselecek. Sürücüler için sis ve buğulu hava koşullarına dikkat edilmeli. Kalın giysiler tercih edilmeli, bol su tüketimi önerilmektedir.

Devrim Karadağ

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Ankara'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 8 - 9 derece arasında, gece ise 1 - 2 derece bekleniyor. Nem oranı %52 civarında. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı saati ise 17:22 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Aralık Pazartesi günü hafif bulutlu ve güneşli olacak. 16 Aralık Salı günü ise çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 7 - 9 derece, gece sıcaklıkları 0 - 3 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 - %59, rüzgar hızı ise 9 - 19 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Gündüz hafif mont veya kazak yeterli olabilir. Akşam ve gece saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve buğulu hava koşullarına dikkat edilmeli. Sürücüler görüş mesafesinin azalabileceğini göz önünde bulundurmalı. Hız düşürülmeli ve trafik kurallarına uyulmalıdır.

Nem oranı yüksek olduğundan alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunması önerilmektedir. Bol su tüketimi de önemlidir. Bu koşullara dikkat edilmesi, sağlığın korunmasına yardımcı olur.

