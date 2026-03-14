Ankara Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mart 2026 Cumartesi, Ankara'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 derece civarında seyredecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %49 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Mart Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise 16 derece civarında olacak. 16 Mart Pazartesi günü hava güneşli kalacak. Sıcaklık yine 16 derece civarında seyredecek. 17 Mart Salı günü hava yine güneşli olacak. Bu günde sıcaklık 18 derece civarında olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınıza hafif bir mont almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

