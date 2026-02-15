HABER

Ankara Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli. Gün sıcaklığı 4 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %72 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 37.5 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklık 7 ile 19 derece, Salı günü 6 ile 14 derece arasında olacak. Çarşamba günü ise sağanaklar ve sıcaklık 9 ile -2 derece arası görülecek. Hava durumu için güncel tahminleri takip etmek önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Ankara’da hava durumu kısmen güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı %72 civarında. Rüzgar hızı 37.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41, gün batımı ise 18:24 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 7 ile 19 derece arasında olabilir. 17 Şubat Salı günü ise sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 9 ile -2 derece arasında düşecek. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değiştiğinden güncel tahminleri kontrol etmek faydalı olacaktır.

hava durumu Ankara
