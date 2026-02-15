Ankara Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Ankara’da hava durumu kısmen güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı %72 civarında. Rüzgar hızı 37.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41, gün batımı ise 18:24 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 7 ile 19 derece arasında olabilir. 17 Şubat Salı günü ise sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 9 ile -2 derece arasında düşecek. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değiştiğinden güncel tahminleri kontrol etmek faydalı olacaktır.