Ankara Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 6 dereceye yakın, akşam ise 3 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşebilir. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı saati 17:24 olarak öngörülüyor.

18 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın -2 dereceye düşmesi bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı 9 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise -1 derece civarında seyredecek. 20 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklığı yine 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı -0 derece civarında bekleniyor.

Soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgarlık veya mont gibi rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması, soğuk havayı daha sert hissettirebilir. Su geçirmeyen ayakkabılar ve dış giyim ürünleri kullanmak faydalı olacaktır. Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat etmek önemlidir. Gün ışığından en iyi şekilde yararlanmalıyız. Karanlık saatlerde dikkatli olmak gerekecek.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava soğuk ve bulutlu devam edecek. Uygun giyim ve hazırlıklarla sağlığınızı koruyabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi rahatlıkla sürdürebilirsiniz.