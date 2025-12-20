Ankara Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 1 derece arasında değişecek. Gökyüzü açık olacak. Bu da Ankara'da hava durumunun güzel ve güneşli olduğu anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Aralık Pazar günü sıcaklık 7 ile 4 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 22 Aralık Pazartesi günü de sıcaklık 6 ile 3 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava devam edecek. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı olacak.

Değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceğini göz önünde bulundurmalıyız. Kat kat giyinmek ve soğuktan korunmak akıllıca olacaktır. Bu şekilde sağlığınızı korursunuz. Ayrıca dışarıda daha rahat vakit geçirebilirsiniz.