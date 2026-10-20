HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 20 Ekim Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'daki 20 Ekim 2026 hava durumu, ilginç bir mevsimsel değişim sergiliyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Sabahları hafif serinlik hissedilirken, gün öncesi güzelleşiyor. Ancak, bazı bölgelerde beklenen ani yağışlar, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. İlerleyen günlerde sıcaklık 18 ile 23 dereceye yükselebilir. Dışarıda zaman geçirecek olanların, yanlarında sıcak tutacak giysiler bulundurması önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 20 Ekim Salı Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 20 Ekim 2026 tarihinde Ankara'daki hava durumu mevsimin özelliklerini yansıtıyor. Başkentte sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe sıcaklık ferahlatıcı hale geliyor. Güneş açıldığında bulutlu hava yerine açık bir gökyüzü görülüyor. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli yağış bekleniyor. Bu durum akşam saatlerinde dışarıda olmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken bir unsur. Bugünkü hava genel olarak ılıman ve dikkat gerektiren bir durum gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu cumartesi gününe kadar benzer özellikler taşıyacak. Sıcaklık yine 18 ile 23 derece arasında dalgalanacak. Özellikle cumartesi günü biraz daha serin bir hava etkili olabilir. Dışarıda zaman geçirecek olanların yanında sıcak tutacak giysiler bulundurmaları faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde rüzgâr etkili olacağı düşünülüyor. Bu nedenle şal veya ince bir kaban iyi bir tercih olabilir. Ayrıca gün içerisinde ani yağışların yaşanabileceği durumlar yaşanabilir. Kapalı alanlarda etkinlikler düşünmek önem taşıyor.

Ankara'da yaşayanlar ve şehre gelecek olanlar hava durumu değişikliklerine göre planlarını ayarlamalıdır. Özellikle açık hava etkinliklerinde hava koşullarına dikkat etmek gereklidir. Yağışlı günlerde planları esnek tutmak akıllıca olacaktır. Genel olarak hava durumu serin ve sunduğu rahatlıkla dış mekan deneyimi için uygun bir zemin sunuyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanı keyifli hale getirmek için mevsime uygun giysilerle birlikte yağış ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan Fransa çıkışı! Olayları tek sebebe bağladıTrump'tan Fransa çıkışı! Olayları tek sebebe bağladı
TCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldıTCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.