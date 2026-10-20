Ankara Hava Durumu! 20 Ekim Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 20 Ekim 2026 tarihinde Ankara'daki hava durumu mevsimin özelliklerini yansıtıyor. Başkentte sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe sıcaklık ferahlatıcı hale geliyor. Güneş açıldığında bulutlu hava yerine açık bir gökyüzü görülüyor. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli yağış bekleniyor. Bu durum akşam saatlerinde dışarıda olmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken bir unsur. Bugünkü hava genel olarak ılıman ve dikkat gerektiren bir durum gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu cumartesi gününe kadar benzer özellikler taşıyacak. Sıcaklık yine 18 ile 23 derece arasında dalgalanacak. Özellikle cumartesi günü biraz daha serin bir hava etkili olabilir. Dışarıda zaman geçirecek olanların yanında sıcak tutacak giysiler bulundurmaları faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde rüzgâr etkili olacağı düşünülüyor. Bu nedenle şal veya ince bir kaban iyi bir tercih olabilir. Ayrıca gün içerisinde ani yağışların yaşanabileceği durumlar yaşanabilir. Kapalı alanlarda etkinlikler düşünmek önem taşıyor.

Ankara'da yaşayanlar ve şehre gelecek olanlar hava durumu değişikliklerine göre planlarını ayarlamalıdır. Özellikle açık hava etkinliklerinde hava koşullarına dikkat etmek gereklidir. Yağışlı günlerde planları esnek tutmak akıllıca olacaktır. Genel olarak hava durumu serin ve sunduğu rahatlıkla dış mekan deneyimi için uygun bir zemin sunuyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanı keyifli hale getirmek için mevsime uygun giysilerle birlikte yağış ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız.