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Ankara Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 34 - 35 derece arasında, nem oranının ise %17 - %18 seviyelerinde olması bekleniyor. Öğle saatlerinde artan sıcaklık, dışarıda vakit geçirenlerin su tüketmelerini zorunlu hale getiriyor. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek ve serin ortamlarda kalmak öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

Ankara Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Ankara'da hava sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 34 - 35 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %17 - %18 seviyelerinde olacak. Bu durum, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Rüzgarın saatte 4 - 5 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra belirginleşecek. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemli. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmalılar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde kalacak. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 33 - 34 derece olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü de sıcaklık 33 - 34 derece civarında bekleniyor. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık biraz düşecek. Bu tarihte 29 - 30 derece olması öngörülüyor.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin ekstra önlemler alması önemli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınılmalı. Sıcak çarpması riskine karşı serin ortamlarda bulunmak önerilir. Gerekirse serin duşlar almak da iyi bir yöntemdir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli geçecek. Dışarıda vakit geçireceklerin sağlıklarını korumaları için uygun önlemler alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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