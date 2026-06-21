Ankara Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Ankara hava durumu nasıl?

21 Haziran 2026 Pazar günü Ankara'da hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 25 - 26 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 15 - 16 dereceye düşecek. Yağış ihtimali oldukça düşük. Hava genellikle kuru bir şekilde devam edecek. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek. Hızı 10 - 15 km/saat olacak.

22 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 27 - 28 derece civarında olması bekleniyor. 23 Haziran Salı günü sıcaklıkların 29 - 30 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor. 24 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklıkların 30 - 32 derece arasında olması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli ve kuru kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Piknik yapabilir, açık hava yürüyüşlerine çıkabilir veya havuz keyfi yapabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Ankara'nın karasal iklimi nedeniyle Haziran aylarında sıcaklıklar genellikle yüksek olur. Yağışlar ise azdır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur. Gereken önlemleri almak da önemlidir.