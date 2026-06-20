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Bahçe kapısı yüzünden vurmuştu: Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ramazan Çalışkan'ın (42) bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle tartıştığı komşusu Osman K. (62) tarafından av tüfeğiyle öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı anı ve çocukların panikle kaçtığı anlar yer aldı.

Bahçe kapısı yüzünden vurmuştu: Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Eldirek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan Çalışkan'ın oturduğu evin demir bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşusu Osman K. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman K., av tüfeğiyle evinin önüne gittiği Ramazan Çalışkan'a ve yanındaki eşi E.Ç. (40) ile çocuklarına ateş etti. Çalışkan ile eşi kanlar içinde yerde kaldı.

Bahçe kapısı yüzünden vurmuştu: Fethiye deki komşu dehşeti kamerada 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saçmaların isabet ettiği E.Ç. ile 13 yaşındaki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçe kapısı yüzünden vurmuştu: Fethiye deki komşu dehşeti kamerada 2

VURULAN KADININ DURUMU AĞIR

Olayın ardından kendi evine giderek saklandığı belirlenen Osman K., jandarma ekiplerine teslim oldu. Osman K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bahçe kapısı yüzünden vurmuştu: Fethiye deki komşu dehşeti kamerada 3

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Çalışkan ve eşinin bahçe kapısı önünde bulundukları sırada silah sesinin duyulduğu, ardından Çalışkan çiftinin yere yığıldığı anlar yer aldı.

Bahçe kapısı yüzünden vurmuştu: Fethiye deki komşu dehşeti kamerada 4
Ayrıca görüntülerde, olay sırasında çocukların panik içinde eve doğru kaçarken çığlıkları duyuluyor.

Bahçe kapısı yüzünden vurmuştu: Fethiye deki komşu dehşeti kamerada 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Fethiye komşu
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