Otomobil İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

İstanbul güne kazayla uyandı. Küçükçekmece'de D-100 yolunda bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. Ekipler olay yerine sevk edilirken kazada yaralılar olduğu belirtildi.
05.08.2026 07:46
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Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada yaralananların olduğu öğrenildi. Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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