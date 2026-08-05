Otomobil İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır