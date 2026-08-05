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Otomobil İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

İstanbul güne kazayla uyandı. Küçükçekmece'de D-100 yolunda bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. Ekipler olay yerine sevk edilirken kazada yaralılar olduğu belirtildi.

Otomobil İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İETT kaza
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