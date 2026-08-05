3 yıl sonra enkazdan çıkarıldılar! Gazze'de iki aile 112 cenaze

Gazze’de İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten itibaren işlediği soykırımın eserleri her geçen gün daha görünür hale geliyor. İsrail ordusunun Kasım 2023’te Gazze kent merkezindeki Sabra Mahallesi’nde düzenlediği 5 bombardımanda ölen Ebu Şeria ve El-Hasayine ailelerine mensup 112 kişinin naaşlarının çıkarılması için çalışmalar tamamlandı.

TOPRAĞA VERİLİYORLAR

Aylardır İsrail ordusunun ihlalleri nedeniyle ağır aksak ilerleyen çalışmaların tamamlanmasının ardından naaşlar bir araya getirildi. Üzerleri Filistin bayraklarıyla örtülen naaşlar dün toprağa verilmeye başlandı.

40 ÇOCUK 38 KADIN

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze’ye insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle ağır aksak süren enkaz altından ceset çıkarma çalışmaları kapsamında Sabra Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar 1 Ağustos’ta 112 naaşa ulaşılmasıyla sonuçlanmıştı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 1 Ağustos'ta ekiplerin, yaklaşık iki hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinlinin naaşının ve kalıntılarının çıkarıldığını aktardı. Enkazdan birkaç gün önce çıkarılan 112 Filistinlinin naaşı, cenaze töreni öncesinde Gazze kentindeki yıkılmış binaların arasında bulunan bir alana yan yana dizildi. Yakınları, Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzerini çiçeklerle süsledi.

BİR ARAYA TOPLAYIP VURDULAR

Arama çalışmalarına katılanlardan biri olan Ebu Şeria ailesinin hayatta kalan fertlerinden Yusuf Ebu Şeria, naaşların başında katliama dair bilgi verdi. Katliamın İsrail ordusu tarafından ailelerin oturduğu üç binaya düzenlendiğini ifade eden Ebu Şeria, “Birinci binayı vurunca aile diğer binadaki akrabalarının yanına sığındı. Kısa süre sonra ikinci bina da vuruldu ve aileler üçüncü binada bir araya toplandı. Üçüncü bombardıman ise bir ateş kuşağı şeklinde oldu. Ağır bombardımanın etkisiyle binalarda oturan tüm aile üyeleri enkaz altında kaldı” dedi.

BAZILARINDAN ESER YOK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; bombardıman sonrası ortadan kaybolan bu kişilerden bugüne kadar sadece 112’sinin naaşına ulaşılabildi. Arama çalışmalarını yapan Ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ulaşılamadığını, bu kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir ize rastlanmadığını ifade etti. Ebu Şeria ailesi fertlerinden Yusuf Ebu Şeria ise bombardımana maruz kalan aile üyelerinin bazılarının tamamen paramparça olduğunu ve onlardan geriye bir eser kalmadığını aktardı.

2026’NIN EN KANLI AYI

Öte yandan, işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese ve Hamas’ın geçtiğimiz hafta silahsızlanmayı kabul eden anlaşmayı onaylamasına rağmen temmuz ayında saldırılarını yoğunlaştırdı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’de temmuz ayı boyunca İsrail saldırılarında 150’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, bunun yıl başından bu yana "en yüksek aylık ölüm sayısı" olduğunu belirtti.

OCHA tarafından yayınlanan açıklamada, temmuz ayındaki saldırıların çoğunun 2,1 milyon Filistinlinin toplandığı kampların bulunduğu Gazze’nin güney ve batı kesimlerinde yapıldığına işaret etti. İsrail ordusunun temmuzun son haftasında daha da artan saldırılarında 25 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.