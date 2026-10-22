Ankara Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara, hava durumu özellikle mevsim geçişlerinde merak edilen bir konudur. Bugün, 22 Ekim 2026 itibarıyla hava serin ve kapalıdır. Sıcaklık gün boyunca 19-22 derece arasında değişecektir. Sabah saatlerinde hava daha serin olacaktır. Bu nedenle dışarı çıkarken bir ceket almanız iyi olur. Gün ilerledikçe hava sıcaklığı yükselebilir. Ancak akşam saatlerinde yine serin bir hava bekleniyor.

Rüzgarlı hava, klima ve havalandırma sistemlerini kapalı tutmamız gerektiğini hatırlatıyor. Hava güzel görünse de ani değişikliklere hazırlıklı olmalıyız. Özellikle akşam saatlerinde serinliği hissedeceksiniz. Hafif giysiler yerine kalın elbiseler tercih etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak kapalı ve serin kalacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların yükselebileceği öngörülüyor. Cumartesi günü sıcaklık 21-24 derece arasında olacaktır. Dışarıda daha fazla vakit geçirmek için uygun bir zaman. Ancak sabah saatlerinde serin olabileceğini unutmamalısınız. Kalın giysiler tercih etmek akıllıca olacaktır. Pazar günü sıcaklıklar 23-26 dereceye yükselebilir. Bu, açık hava etkinlikleri için harika bir fırsattır. Ancak güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız.

Ankara’nın hava durumu mevsim geçişlerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bugün serin olan hava, önümüzdeki günlerde daha sıcak ve keyifli olacaktır. Dışarı çıkarken hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Hem gündüz hem de akşam saatlerinde uygun giysilerle önlemler alarak Ankara’nın doğal güzelliklerini yaşayabilirsiniz.