Ankara Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Temmuz 2026 Cuma. Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 28 - 30 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Bu durum, Ankara'da bugünkü havanın nasıl olduğunu gösteriyor.

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklık 18 - 20 dereceye inebilir. Akşam planlarınız varsa, hafif bir ceket almanız iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi, 25 Temmuz 2026'da Ankara'da şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez mont ya da şemsiye almanızda fayda var. Pazar, 26 Temmuz 2026'da yer yer sağanaklar görülebilir. Bu durum, hava koşullarının daha değişken olacağı anlamına geliyor. Pazartesi, 27 Temmuz 2026'da hava daha sıcak olacak. Hava durumu güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken esnek olun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almanız, gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlar.