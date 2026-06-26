Ankara Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Ankara'da hava genellikle güneşli olacak. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 30-31 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 17-18 dereceye düşecek. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar ise kuzeydoğu yönünden saatte 15 km hızla esecek.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Piknik yapabilirsiniz. Açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Havuz keyfi yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak, günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmelisiniz. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Haziran Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-29 derece civarında. Gece ise sıcaklık 16-17 derece arasında seyredecek. 28 Haziran Pazar günü hava parlak güneş ışığı altında olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-29 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları yine 16-17 derece civarında olacak.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Yine, günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek önemlidir. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.