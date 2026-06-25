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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti: "Bilimsel bir gerçek"

Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şu ana kadar depremlerde 164 kişi öldü, 971 kişi yaralandı. Depremi değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan kırılma sürecinin 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleriyle benzerlik taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti: "Bilimsel bir gerçek"
Recep Demircan

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti. USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Ülkedeki depremlerde şu ana kadar 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirildi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dan Venezuela daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti: "Bilimsel bir gerçek" 1

Görüntüler Venezuela'daki depremden...

TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLER VERDİ

Meydana gelen depremler sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kendi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, Venezuela'daki depremlerin uzun fay sistemlerinde görülen zincirleme kırılma mekanizmasıyla gerçekleştiğini belirterek Türkiye'den örnekler verdi.

Burada benzer bir durumun da 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında da yaşandığını ifade eden deprem uzmanı, aynı fay sistemi üzerinde art arda kırılmalar meydana gelebildiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dan Venezuela daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti: "Bilimsel bir gerçek" 2

Görüntüler Venezuela'daki depremden...

Venezuela'daki sürecin 1999 ve Düzce depremleri ile 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde görülen fay segmentleri arasındaki etkileşimle benzerlik taşıdığını kaydeden Üşümezsoy, uzun fay hatlarında bir bölümde meydana gelen kırılmanın komşu segmentlerde yeni kırılmaları tetikleyebildiğini belirtti.

"ZİNCİRLEME DEPREM RİSKİ BİLİMSEL BİR GERÇEK"

Üşümezsoy ayrıca, Erzincan'dan Tokat'a uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçmişte benzer kırılmalara sahne olduğunu anımsattı. Uzman isim uzun fay sistemlerinde zincirleme deprem riskinin bilimsel olarak bilinen bir gerçek olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dan Venezuela daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti: "Bilimsel bir gerçek" 3

Görüntüler Venezuela'daki depremden...

Üşümezsoy, Venezuela açıklarındaki iki büyük depremin birbirinden bağımsız değil, bağlantılı bir sismik süreç içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dan Venezuela daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti: "Bilimsel bir gerçek" 4

Görüntüler Venezuela'daki depremden...

İlk büyük sarsıntının ardından fay hattında yeni bir hareketlenme oluştuğunu belirten Üşümezsoy, bunun daha büyük ikinci depremi tetiklediğini söyledi.

Üşümezsoy, “Stres birikiyor, birikiyor ve patlıyor. Önce 7.2 büyüklüğünde deprem oluyor. Onun hareketi sonucu 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

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deprem Venezuela şener üşümezsoy
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