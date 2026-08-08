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İlkay Çiçek tutuklanınca... Çok konuşulacak iddia: Menderes Belediyesi AK Partiye geçebilir

İzmir'de Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'in tutuklanmasının adından "Menderes Belediyesi AK Partiye geçebilir" iddiası gündem oldu.

İlkay Çiçek tutuklanınca... Çok konuşulacak iddia: Menderes Belediyesi AK Partiye geçebilir
Devrim Karadağ

İzmir'de Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı.

WHATSAPP MESAJLARI GÜNDEMİ SARSTI, EŞİ YAPAY ZEKA DEDİ

Çiçek'in tutuklanma kararı kesinleşmeden ortaya çıkan WhatsApp mesajlarında sevgilisiyle yaptığı öne sürülen yazışmalarda "Ben yürüyen parayım bebeğim." ifadesi çok konuşulmuş, eşi ise mesajların yapay zeka ile üretildiğini iddia etmişti.

İlkay Çiçek tutuklanınca... Çok konuşulacak iddia: Menderes Belediyesi AK Partiye geçebilir 1

Yazışmalar, iddialar ve devam eden soruşturma gündemi sarsarken İlkay Çiçek, CHP yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

"BİRKAÇ TANE MECLİS ÜYESİ FİKİR DEĞİŞTİRİRSE..."

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Fatih Atik'ten önemli bir değerlendirme yapıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Atik, Menderes Belediyesinde yapılacak olan başkan vekili seçimini hatırlatarak belediye meclisindeki partilerin üye dağılımıyla ilgili bilgi verdi.

İlkay Çiçek tutuklanınca... Çok konuşulacak iddia: Menderes Belediyesi AK Partiye geçebilir 2

"MENDERES BELEDİYESİ AK PARTİ'YE DE GEÇEBİLİR"

"18'i CHP'li, 15 tanesi de AK Parti, MHP ve bir iki tane de bağımsız var." diyen Atik "Eğer orada birkaç tane belediye meclis üyesi fikir değiştirir, bu ahlaksızlıklara itiraz eder ve AK Parti de aday gösterirse Menderes Belediyesi AK Parti'ye de geçebilir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP Menderes Belediyesi
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