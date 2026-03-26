Ankara Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

26 Mart 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 1 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %55. Gündüz %36, akşam %58 ve gece %73 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 27 Mart Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarında, gece ise 6 derece civarında bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. 28 Mart Cumartesi günü yer yer sağanak görülebilir. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında. Gece ise 9 derece civarında olması tahmin ediliyor. 29 Mart Pazar günü yağmur geçişleri yaşanabilir. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarında, gece ise 3 derece civarında bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz 12-16 derece arasında, gece ise 1-9 derece arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette esecek. Nem oranı gün boyunca %36 ile %73 arasında değişecek.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini göz önünde bulunduralım. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir mont veya ceket bulundurmak iyi bir tercihtir. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacak. Rahat ve hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak gereklidir. Bu, ıslanmaktan korur.

