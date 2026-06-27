Ankara Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

27 Haziran 2026 Cumartesi günü, Ankara'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 24 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18 dereceye düşecek. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esaçak. Nem oranı sabah saatlerinde %54 olacak. Gündüz nem oranı %31, akşam %36, gece ise %59 civarında kalacak. Basınç değerleri gün boyunca 918 hPa civarında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal. Piknik yapmak, açık hava yürüyüşlerine çıkmak ve havuz keyfi yapmak için uygun bir gün. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıkları arttıkça, sıcaklık hissi yükselecek. Açık hava aktivitelerinde bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak da dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran Pazar günü sıcaklık 28 derece civarında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 30 dereceye yükselecek. Bu gün de güneşli bir hava hakim olacak. 30 Haziran Salı günü sıcaklıklar 34 derece civarına ulaşacak. Parlak güneş ışığı altında sıcak bir gün geçireceğiz.

Bu sıcak günlerde dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması şart. Bol su içmek de sağlıklı bir tercih olacaktır. Ayrıca aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olur. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız için yararlı olacaktır.