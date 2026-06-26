Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

İran'ın Sirik ilçesine bağlı Taheruyeh yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Bu gelişme sonrası gözler ABD-İsrail cephesine çevrilmişti.

ABD'DEN İRAN'A SALDIRI

Axios'a göre İran'daki patlama seslerinin ardından ABD çıktı. ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı bölgesinde hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

CENTCOM, bugün İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama tesisleri ile kıyı radar ünitelerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, İran'ın Umman kıyısı boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken Singapur bayraklı kargo gemisi M/V Ever Lovely'ye 25 Haziran'daki insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak bunu yaptığını duyurdu.

CENTCOM, saldırıyı ateşkesin açık bir ihlali ve seyir özgürlüğüne bir tehdit olarak nitelendirdi.