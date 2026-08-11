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Eskişehir’de polisten kaçan şüpheli aracın aynasını kırıp kayıplara karıştı

Eskişehir’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, sokakta park halindeki bir aracın dikiz aynasını kırdıktan sonra izini kaybettirdi.

Eskişehir’de polisten kaçan şüpheli aracın aynasını kırıp kayıplara karıştı

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde devriye görevi yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kontrol etmek istedi. Ekipleri fark eden şüpheli, ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçış esnasında aynı sokakta park halinde bulunan bir otomobilin dikiz aynasına çarparak kıran şahıs, İsmet İnönü Caddesi yönüne doğru koşarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Eskişehir’de polisten kaçan şüpheli aracın aynasını kırıp kayıplara karıştı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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