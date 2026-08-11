Trump için Ankara’da filmleri aratmayan sahne: İkram aracı devreye girdi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay NATO Zirvesi için geldiği Ankara’dan ayrılışının perde arkası ortaya çıktı. İddialara göre Trump’ın gerçek konumunu gizlemek için kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

AIR FORCE ONE “YEM” OLARAK KULLANILDI

Washington Post’un ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, ABD Hava Kuvvetlerine ait C-32A tipi daha küçük bir uçağa bindirildi. Eski Air Force One ise gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanlarıyla İngiltere’ye doğru havalandı. Uçaktaki birçok kişinin Trump’ın başka bir uçakta olduğundan haberi yoktu. Böylece başkanlık uçağı, Trump’ın gerçek yerini gizlemek için “yem” olarak kullanıldı.

İKRAM ARACIYLA DİĞER UÇAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Havalimanında kaydedilen görüntülerde, Air Force One’ın bir tarafında Trump’ın kullandığı merdiven, diğer tarafında ise uçağa yanaştırılmış ikram aracı görülüyor. Trump kameraları selamlayarak uçağa bindikten kısa süre sonra ikram aracı buradan ayrıldı ve yakındaki C-32A’ya yöneldi. Washington Post, Trump’ın beraberindeki bazı isimlerle bu aracın içinde bulunduğunu aktardı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de C-32A’ya ayrı bir merdivenden bindiği ve Trump’la birlikte İngiltere’ye gittiği belirtildi.

GAZETECİLERE “PERDELERİ KAPATIN” TALİMATI

Bu sırada eski Air Force One’daki gazetecilerden kalkış öncesinde pencerelerin perdelerini kapatmaları istendi. Gazetecilere Trump’ın uçak değiştirdiği veya güvenlik tehdidinin boyutu hakkında bilgi verilmedi. Trump’ı taşıyan C-32A, İngiltere’deki Mildenhall Hava Üssü’ne eski Air Force One’dan birkaç dakika önce indi. Trump’ın burada iki uçak arasında nasıl geçirildiği bilinmiyor.

ABD Başkanı daha sonra kameraların karşısına eski Air Force One’ın merdivenlerinden inerken çıktı. Böylece Trump’ın Ankara’dan bu uçakla geldiği görüntüsü sürdürüldü.

BEYAZ SARAY DA ESKİ UÇAĞI İŞARET ETTİ

Beyaz Saray, aynı gece yaptığı paylaşımda Trump’ın İngiltere’ye eski Air Force One ile geldiğini duyurdu ve uçağın fotoğrafını yayımladı. Trump daha sonra Katar tarafından ABD’ye verilen yeni başkanlık uçağına geçerek Washington’a hareket etti. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’dan kendisine yönelik sürekli tehdit bulunduğunu söyledi ancak Ankara’daki gizli uçak değişikliğinden bahsetmedi. Gazetecilere perdelerin neden kapattırıldığı sorulunca da uçuşun taşıdığı tehlikeye işaret ederek, “Ben gidersem siz de gidersiniz” karşılığını verdi.

BEYAZ SARAY OPERASYONU DOĞRULAMADI

Washington Post, ulaştığı bilgileri Beyaz Saray’a iletti. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung operasyonu doğrudan doğrulamadı ancak Trump’a yönelik tehditlere karşı ellerindeki bütün olanakları kullandıklarını belirtti. Pentagon ile ABD Gizli Servisi ise konuyla ilgili soruları Beyaz Saray’a yönlendirdi. Operasyonun, Trump’a veya uçağına yönelik İran bağlantılı ciddi bir saldırı istihbaratı alınmasının ardından planlandığı öne sürüldü.