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Son dakika | Suriye'de tarihi karar: Beşşar Esad ve iki yakınına idam cezası!

Son dakika haberi: Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad, Esad'ın kardeşi ve Esad'ın kuzeni idama mahkum edildi. Esad hakkında idam kararı veren mahkemenin başkanı Fahrettin el-Aryan’ın da Esad rejimi döneminde gıyabında idama mahkum edilmesi dikkat çekti.

Son dakika | Suriye'de tarihi karar: Beşşar Esad ve iki yakınına idam cezası!
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Suriye mahkemesi, devrik lider Beşşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.

2011'DEKİ OLAYLARDAN MAHKUM EDİLDİLER

Karar, 2011’de Suriye’deki halk ayaklanmasının başladığı Dera’da göstericilere yönelik müdahaleler ve sivillere karşı işlenen suçlarla ilgili dava kapsamında verildi.

Son dakika | Suriye de tarihi karar: Beşşar Esad ve iki yakınına idam cezası! 1

KARARI VEREN HAKİMİ DE ESAD REJİMİ İDAMA MAHKUM ETMİŞTİ

Al Jazeera’de yer alan habere göre, idam kararını veren mahkeme heyetine başkanlık eden Fahrettin el-Aryan, 2013 yılında Esad yönetiminden ayrılarak muhalefete katıldı. Bunun üzerine gıyabında idama mahkum edilen el-Aryan’ın mal varlığına da el konuldu. Rejimin devrilmesinin ardından yargıya dönen el-Aryan, Ocak 2026’da Şam Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

KUZENİ BU YIL YARGILANMAYA BAŞLAMIŞTI

Öte yandan Beşşar Esad'in kuzeni olan Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı. Necib'in yargılanmasına bu yıl 26 Nisan'da başlanmıştı.

Son dakika | Suriye de tarihi karar: Beşşar Esad ve iki yakınına idam cezası! 2

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Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad idam
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