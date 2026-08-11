Sosyal medyayı kullanmışlar! Binlerce polisten dev operasyon

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 28 ilde düzenlenen dev narkotik operasyonunda 104 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 200 bin kök kenevir ele geçirildi. Yakalanan 96 şüpheliden 69'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

DEV OPERASYON

Dev operasyonda 1326 narkotik ve asayiş ekibi, 7 bin 956 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri görev aldı.

Arama ve el koyma işlemleri neticesinde 104 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 294 bin adet uyuşturucu hap yakalandı. 2 milyon 200 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

69 TUTUKLAMA

Soruşturma bünyesinde gözaltına alınan 96 şüpheliden 69'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 27 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SOSYAL MEDYAYI KULLANMIŞLAR

Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre şüphelilerin; sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ektikleri, ayrıca uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirlendi.

Bakanlık açıklamasında, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulanarak operasyonu başarıyla yürüten Jandarma teşkilatı, Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.