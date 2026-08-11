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Eniştesiyle jöle için birbirine girdi! Mahalle savaş alanına döndü

İstanbul'da eniştesinin dükkanında jöle sürüp fön çektiren bir kişi para ödemeyince eniştesi ve tanıdıkları tarafından evi taşlı sopalı saldırıya uğradı. 9 şüpheli gözaltına alındıktan sonra hepsi serbest bırakıldı.

Eniştesiyle jöle için birbirine girdi! Mahalle savaş alanına döndü
Ufuk Dağ

Beyoğlu’nda iddiaya göre, eniştesinin berber dükkanında saçına fön çektirip jöle süren Servet B., ücret ödemek istemeyince tartışma çıktı. Daha sonra sokakta karşılaşan ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dükkan sahibi olan Ferhat O., 8 kişiyle birlikte Servet B.'nin evine taş ve sopalarla saldırdı. İki evin camının kırıldığı olayda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eniştesiyle jöle için birbirine girdi! Mahalle savaş alanına döndü 1

ÜCRET İSTEDİ KAVGA ÇIKTI

Olay, 9 Ağustos Pazar günü saat 14.30 sıralarında Kasımpaşa’da meydana geldi. İddiaya göre Servet B., eniştesi Ferhat O.’ya ait berber dükkanına giderek saçına fön çektirip jöle sürdü. Ferhat O.’nun ücret istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Dükkandan ayrılan Servet B. ile Ferhat O. daha sonra sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladılar.

Eniştesiyle jöle için birbirine girdi! Mahalle savaş alanına döndü 2

TAŞ VE SOPALARLA EV BASKINI

Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.’nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak ellerine aldıkları taş ve sopalarla Servet B.'nin evini bastı. Binaya giren grup, evin camlarını taş ve sopalarla kırdı. Şüpheliler daha sonra apartmandan çıkıp yokuş aşağı ilerleyerek köşe başında bulunan Emrah O.’nun evine de saldırdı. Atılan taşlar nedeniyle evlerin camları kırıldı ve evlerde hasar oluştu.

Eniştesiyle jöle için birbirine girdi! Mahalle savaş alanına döndü 3

HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle saldırı sona ererken taş ve sopalarla eve saldıran 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eniştesiyle jöle için birbirine girdi! Mahalle savaş alanına döndü 4

Eniştesiyle jöle için birbirine girdi! Mahalle savaş alanına döndü 5

Eniştesiyle jöle için birbirine girdi! Mahalle savaş alanına döndü 6

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Berber enişte
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