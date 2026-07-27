Ankara Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak. En yüksek sıcaklık 28°C civarında. En düşük sıcaklık ise 15°C seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı 2-4 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %36 civarında. Bugünkü hava durumu, Ankara için rahatlatıcı ve serinletici.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık artacak. En yüksek sıcaklık 31°C olacak. En düşük sıcaklık ise 16°C'ye yükselecek. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 29°C civarında olacak. Hava o gün de açık ve güneşli olacak. 30 Temmuz Perşembe günü benzer bir durum söz konusu. Sıcaklıklar yine 29°C civarında kalacak. Hava yine açık ve güneşli olacak. Yani, Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek mümkün. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, öğle saatlerinde sıcaklık artabilir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı düşük olacak. Dolayısıyla hava genellikle sakin kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu keyifli olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunacak.