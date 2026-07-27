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Kılıçdaroğlu'ndan 'Özgür Özel' hamlesi: 'Korkulmamalı'

CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'le ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geliyor. CHP kurmayları fezlekeleri işaret ederek, "Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanılamaz. Eğer bir iddia varsa yargının önüne çıkmaktan korkulmamalı." ifadelerini kullandı. Fezleke sayısında liste başında ise Özgür Özel var.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Özgür Özel' hamlesi: 'Korkulmamalı'
Ufuk Dağ

Özgür Özel ve ekibini yakından ilgilendiren fezlekelerle ilgili CHP’de sonbahar işaret ediliyor. Daha önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik fezlekelerin Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi halinde “Evet” oyu vereceklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, dokunulmazlık dosyalarının yeni yasama yılında raftan inebileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu ndan Özgür Özel hamlesi: Korkulmamalı 1

"EĞER BİR İDDİA VARSA..."

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kamuoyuna yansıyan iddiaların sonuçsuz bırakılmasının hem siyaset hem de hukuk açısından doğru olmadığını ifade eden CHP kurmayları, hakkında iddia bulunan herkesin yargı önünde kendisini savunabilmesi gerektiğini belirtti. Dokunulmazlığın kişileri yargı sürecinden tamamen muaf tutan bir mekanizma olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan kurmaylar, sonbaharı işaret ederek “Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanılamaz. Eğer bir iddia varsa yargının önüne çıkmaktan korkulmamalı. Fezlekeler gündeme gelirse ellerimiz dokunulmazlıkların kaldırılması için kalkacak" dedi.

Kılıçdaroğlu ndan Özgür Özel hamlesi: Korkulmamalı 2

LİSTE BAŞINDA ÖZGÜR ÖZEL VAR

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’da dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik bulunan fezlekelerde Özgür Özel başı çekiyor. YENİ Parti lideri Özgür Özel hakkında TBMM’de toplam 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Yeni Parti’nin kurulmasından önce CHP’li yaklaşık 75 milletvekiline ait 356 dokunulmazlık dosyası vardı. 91 milletvekilinin YENİ Parti’ye geçmesiyle bu fezlekelerin büyük bölümü de yeni partiye geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Yeni Parti
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