HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dijital teröre geçit yok: 6 binden fazla hesaba erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, son 7 ayda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

Dijital teröre geçit yok: 6 binden fazla hesaba erişim engeli
Ufuk Dağ

Yapılan teknik incelemeler, dijital ağ analizleri ve adli süreçler sonucunda toplam 6 bin 644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandı.

HANGİ HESAPLAR ENGELLENDİ?

Verilere göre, erişim engeli getirilen hesapların 3 bin 679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca, terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2 bin 965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı.

Dijital teröre geçit yok: 6 binden fazla hesaba erişim engeli 1

EN FAZLA ENGEL X PLATFORMUNDA

Son 7 aylık dönemde erişim engeli uygulanan hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X aldı. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify izledi.

Yetkililer, terör örgütlerinin ve organize dezenformasyon ağlarının özellikle yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi ve kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekiyor.

HER DETAY ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Edinilen bilgilere göre koordinasyon mekanizması yalnızca yasa dışı içeriklere müdahaleyle sınırlı kalmıyor. Sosyal medya platformlarında oluşturulan trend topic (TT) listeleri, etiket kampanyaları, koordineli paylaşım ağları ve bot hesap hareketleri de gelişmiş dijital analiz yöntemleriyle gerçek zamanlı takip ediliyor.

Psikolojik harekât amacıyla oluşturulan yapay gündem çalışmaları kısa sürede tespit edilirken, dijital ağ analizleriyle kampanyaların kaynağı ve yayılım modeli ortaya çıkarılıyor. İlgili kurumların eş zamanlı yürüttüğü teknik ve hukuki süreçlerle koordineli etki operasyonlarının geniş kitlelere ulaşmasının önüne geçiliyor.

MİLLİ GÜVENLİK VURGUSU

Güvenlik kaynakları, dijital platformların artık yalnızca iletişim alanı değil, milli güvenliği doğrudan ilgilendiren bir mücadele sahası haline geldiğini belirtiyor.

Kurumların birlikte yürüttüğü çalışmalarla teknik analiz, adli süreç ve erişim tedbirlerinin tek merkezden uyum içinde işletildiği; bu sayede sadece tekil hesapların değil, organize dijital ağların da tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor.

Son 7 ayda ortaya çıkan 6 bin 644 hesaplık erişim engeli verisi, Türkiye'nin terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerine karşı Siber Vatan'da çok katmanlı ve koordineli bir mücadele modeli uyguladığını ortaya koyuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'ndan 'Özgür Özel' hamlesi: 'Korkulmamalı'Kılıçdaroğlu'ndan 'Özgür Özel' hamlesi: 'Korkulmamalı'
Şara'dan yaptırım açıklaması: 'Erdoğan devreye girdi'Şara'dan yaptırım açıklaması: 'Erdoğan devreye girdi'

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya terör arananlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

Kavurucu sıcakta hazırlanıyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor

Kavurucu sıcakta hazırlanıyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.