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Ankara hava durumu 28 Nisan Pazartesi! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da hava durumu araştırılıyor. Başkent Ankara'da 28 Nisan Pazartesi havanın gündüz saatlerinde 19°C olması beklenirken gece saatlerinde ise 6°C'ye düşmesi öngörülüyor.

Ankara hava durumu 28 Nisan Pazartesi! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Ankara'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 19°C, gece saatlerinde ise 6°C olacak. Hava açık olacak. 29 Nisan Salı günü, gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 30 Nisan Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı yine 19°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. Hava açık olacak. 1 Mayıs Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 2 Mayıs Cuma günü, gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Hava bulutlu olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 4 Mayıs Pazar günü, gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. Hava parçalı bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları genellikle 19-20°C arasında değişecek. Hava koşulları açık, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Bir ceket veya hırka bulundurmak da iyi olur. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korur.

Ankara'da Mayıs ayı, 15°C ile 21°C arasında değişen sıcaklıklarla daha sıcak ve daha kuru bir dönemdir. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Hava sıcaklıkları arttıkça, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı rahatlık sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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