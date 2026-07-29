Ankara Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı altında açık bir hava hakim olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 20 kilometre olacak. Nem oranı ise %45 civarında seyredecek.

Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal. Sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek harika bir fırsat. Doğa yürüyüşleri yapmak veya piknik planları yapmak için uygun bir gün. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşebilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıkları 13 ile 16 derece arasında olacak. Aynı zamanda açık bir hava bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 14 ile 17 derece arasında değişecek. Yine açık bir hava hakim olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklıklar 14 ile 17 derece arasında olacak. Açık bir hava bekleniyor.

Bu süre zarfında hava koşulları genelde açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerine devam edebilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmayın. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanızda fayda var.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Açık hava etkinliklerinize devam edebilir, doğanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak, hava sıcaklıklarının düşebileceğini aklınızda bulundurun. Yanınızda uygun kıyafetler bulundurmak önemli.