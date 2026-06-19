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Ankara NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor: Protokol güzergahlarında çalışmalar hızlandı

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor.

Ankara NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor: Protokol güzergahlarında çalışmalar hızlandı

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor. Esenboğa Havalimanı ve protokol yollarında bakım, çevre düzenlemesi ve güvenlik çalışmaları sürerken, bazı binaların dış cepheleri yenileniyor, güzergahlarda tedbirler artırılıyor.

NATO Zirvesi’ne sayılı günler kala Ankara’da hazırlık çalışmaları hız kazandı. Zirve kapsamında kentin önemli noktalarında yol bakım, çevre düzenleme ve güvenlik çalışmaları yürütülürken, protokol güzergahlarında ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esenboğa Havalimanı’ndan kent merkezine uzanan güzergahlarda asfalt çalışmaları yapılırken, refüjlere yaya güvenliğini artırmak amacıyla korkuluklar monte ediliyor. Bazı binaların dış cepheleri yenilenirken, bölgede oluşturulan setlerle görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İşlerin çok yoğun olduğunu belirten Fahri Tekindemir, "İşlerimiz çok yoğun. Akşamları mesai yapıyoruz. İnsanların daha güvenli olması için korkulukları buraya monte ediyoruz. Daha geçen hafta ileride bir kaza oldu, bir tane kadın ezildi. Ondan dolayı tamamen bu hattı kapatmamız gerekiyor. Bu yüzden akşam mesailerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Burası protokol yolu olduğu için buradan geçişin daha güvenli ve sağlıklı olabilmesi adına çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"ÜLKEMİZE DIŞARIDAN GELECEK MİSAFİRLERİN KÖTÜ GÖRÜNTÜYÜ GÖRMEMELERİ İYİ OLUR"

Yolların setlerle kapatılması ve binaların dış cephelerinin boyanmasıyla ilgili konuşan Tekindemir, "Bence kapatılması daha iyi. Ülkemize dışarıdan gelecek misafirlerin kötü görüntüyü görmemeleri açısından daha iyi olur. Yurt dışından gelecekler, görecekler. Mesela burada gecekondular var, arada kötü görüntülü yerler var. Kapatılıp yapılması çok güzel bir şey. Ülkemizi dışarıya daha iyi tanıtması açısından, daha güzel bir ülke görüntüsü oluşturması açısından çok iyi" ifadelerini kullandı.

"YALNIZ TRUMP’IN TÜRKİYE’YE GELMESİ BİZİM İÇİN BİR RİSK DE OLABİLİR"

NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesini ülke adına bir prestij göstergesi olarak gördüğünü ifade eden Muhsin Turgut Aksoy ise, "Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kudretli olduğunu bir kez daha burada görüyoruz. NATO Zirvesi’nin Ankara’da yapılması Türkiye için prestijli bir gün geçireceğini gösteriyor. Orta Doğu’daki ve şu an savaş olan ülkelerdeki problemlerin Türkiye’de çözülmüş olması, Türkiye’nin büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Ankara’nın önemini de tüm halkımız olarak görüyoruz, mutluyuz. Yalnız Trump’ın Türkiye’ye gelmesi bizim için bir risk de olabilir. Türkiye için büyük bir risk olabilir. Buradaki dengeleri değiştirebilirler. Türkiye’yi savaşa çekmek istiyor da olabilirler. Yani kararsız bir durumdayız ülke olarak. Ama Türkiye’de çözüme ulaşılması, sorunların çözülmek istenmesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan saygı bizim için güzel bir şey, Türkiye için güzel bir şey" şeklinde konuştu.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DAHA ÖNCE EL ATMASI GEREKİYORDU"

Yol çalışmaları, setler ve güvenlik önlemleri hakkında da değerlendirmede bulunan Aksoy, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce el atması gerekiyordu. Buradaki mahallelerin kapatılması, buraların daha önceden düzene alınması gerekiyordu. Çünkü burası bir başkent, burası bir protokol yolu. İnsanların setlerle kapatılıp, gösterilmek istenmeyen yerlerinin daha önce yapılması gerekiyordu. Bu geç kalınmış bir durum. Ankara için acı bir durum. Ankara’nın bazı bölgelerine çok iyi hizmet verip, bazı bölgelerine hizmet verememek demektir. Setlerle kapatmak da bana göre doğru bir çözüm değil. Mahalle sakinlerine sorun. Önleri kapatılacak, yollar kapanacak, herkes mağdur olacak. Bunun yerine daha önceden çözüm üretilebilir, alternatif yollar yapılabilir, insanların hayatı durdurulmadan çalışmalar sürdürülebilirdi" diye konuştu.

Ankara NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor: Protokol güzergahlarında çalışmalar hızlandı 1

Ankara NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor: Protokol güzergahlarında çalışmalar hızlandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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