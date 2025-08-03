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Ankara'nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi: Diploması sahte çıktı! Sloganları ortaya çıktı... Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

Türkiye 'sahte diploma' skandalını konuşuyor. Soruşturmada adı geçen 65 sanık arasında II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da olduğu ortaya çıkmıştı. Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıca yine listede olan ve Ankara’nın en büyük inşaat firmalarından birine sahip Emre Gökdemir'in "Kaliteli ve lüks yapılar" diyerek reklam yaparken kullandığı sloganlar hayret ettirdi.

Ankara'nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi: Diploması sahte çıktı! Sloganları ortaya çıktı... Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte e-imza ve diploma soruşturması devam ediyor. 65 kişinin yer aldığı iddianamede Osmanlı Hanedanı mensubu, II. Abdülhamid'in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da olduğu ortaya çıkmıştı.

Ankara nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi: Diploması sahte çıktı! Sloganları ortaya çıktı... Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu nun mezuniyet kaydı da iptal 1

KAYIHAN OSMANOĞLU’NUN MEZUNİYET KAYDI İPTAL EDİLDİ

Osmanoğlu’nun, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte bir mezuniyet yaptığı tespit edildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in bildirdiğine göre; Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi.

Ankara nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi: Diploması sahte çıktı! Sloganları ortaya çıktı... Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu nun mezuniyet kaydı da iptal 2

“KONFORU ZİRVEYE TAŞIYORUZ” DİYE REKLAM YAPMIŞ

Sanıklardan biri ise Ankara’nın en büyük inşaat firmalarından birine sahip Emre Gökdemir. İddianameye göre Gökdemir, Ege Üniversitesi'nden sahte diplomayla inşaat mezunu olmuş.

Ankara nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi: Diploması sahte çıktı! Sloganları ortaya çıktı... Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu nun mezuniyet kaydı da iptal 3

Kendi ismiyle internet sitesi açan ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Gökdemir'in verdiği reklamlar dikkat çekti.

Ankara nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi: Diploması sahte çıktı! Sloganları ortaya çıktı... Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu nun mezuniyet kaydı da iptal 4

DERNEK YÖNETİCİSİNİN HİÇ KAYDI ÇIKMADI

Soruşturmada ayrıca "Nizam-ı Cedid Derneği" Genel Başkanı ve siyasetçi Nizam Perk'in hiçbir yükseköğretim kaydının bulunmadığı belirlendi.

Ankara nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi: Diploması sahte çıktı! Sloganları ortaya çıktı... Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu nun mezuniyet kaydı da iptal 5

İŞTE SİSTEME YERLEŞTİRİLEN SAHTE MEZUNLAR

İddianameye göre organize yapı, yüzlerce kişiyi yasa dışı yollarla kamu sistemlerine yerleştirdi. Sahte mezunlar arasında akademisyen, mühendis, öğretmen, psikolojik danışman, eczacı ve hukukçular da yer aldı. HaberTürk'ün aktardığına göre bazı usulsüzlükler şöyle:

• M.G. – Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi.
• Z.K. – Hem Yıldız Teknik hem Atatürk Üniversitesi mezunu gibi kaydedildi.
• G.C.G. – İki üniversiteden sahte diploma aldı, not yükseltme yapıldı.
• M.K. – İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi.
• N.D.B. – Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sahte mezuniyet kaydı var.
• N.T. – Tıbbi Dokümantasyon mezunu gibi gösterildi. Öğrenci kaydı yok.
• O.E. – Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü’nden sahte mezun.
• Ö.Y. – Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu gibi gösterildi.
• Ö.B. – Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu gibi kaydedildi.
• Ş.A.A. – İlk ve Acil Yardım programı üzerinden sahte mezun oldu.
• İ.C.E. – Çok sayıda kamu görevlisinin adına sahte e-imza üretti.
• Z.G. – Not ortalaması (AGNO) 2.53’ten 3.05’e yükseltildi.
• A.A. – Selçuk Üniversitesi ön lisans mezunu iken, Atatürk Üniversitesi inşaat mühendisi gibi gösterildi.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Başsavcılık tarafından, aralarında Y.B, Z.K, M.Y, A.A, G.C.G, K.K. ve Y.A.Ç'nin de bulunduğu 65 sanık hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" gibi suçlardan, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
II. Abdülhamid Ankara diploma mezuniyet sahte
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