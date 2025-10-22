HABER

Ankara Sincan'da su kesintisi alarmı: Sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Sincan başta olmak üzere Ankara'nın çeşitli ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacağını duyurdu. Şebeke arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintilerin ne kadar süreceği ve suların ne zaman geleceği merak konusu. İşte detaylar...

Cansu Akalp

ASKİ'den Sincan ve Çevre İlçelere Su Kesintisi Uyarısı: Vatandaşlar Susuzluğa Karşı Hazırlıklı Olmalı

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, özellikle Sincan'da ikamet edenler, ASKİ'nin su kesintisi duyurusuyla güne başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ, şehir genelinde yaşanan şebeke arızaları ve zorunlu bakım onarım çalışmaları nedeniyle planlı su kesintilerinin uygulanacağını açıkladı. Bu durum, özellikle Sincan ilçesinde yaşayan vatandaşlar arasında büyük bir tedirginlik yarattı. ASKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda, kesintilerin Etimesgut, Yenimahalle, Çubuk, Çankaya gibi birçok merkez ilçeyi etkileyeceği belirtildi. Ancak, Sincan'daki durum diğer ilçelere göre daha kritik bir öneme sahip. Kesintilerin ne kadar süreceği ve suların ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi verilmemesi, vatandaşların mağduriyetini artırıyor. Yetkililer, kesintilerin nedeninin şebeke arızaları ve zorunlu bakım çalışmaları olduğunu vurgularken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtiyor. Ancak, vatandaşlar, özellikle sıcak yaz günlerinde yaşanan bu kesintilerin hayatlarını olumsuz etkilediğini dile getiriyor. ASKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bazı önlemler alınması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle su kesintisi yaşanacak bölgelerde yaşayanların, önceden yeterli miktarda su depolaması ve su tasarrufu konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, ASKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kendi adreslerine ait güncel programı kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Kurum, ilçe ilçe arıza bilgilerini ve suların verileceği tahmini saatleri detaylı bir şekilde yayımlıyor. Sincan Belediyesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ASKİ ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirdi. Belediye, ayrıca, ihtiyaç duyan vatandaşlara su takviyesi yapılması için de hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar ise, su kesintilerinin sık sık yaşanmasından ve kesintilerin süresiyle ilgili net bilgi verilmemesinden şikayetçi. Özellikle yaşlı ve hasta vatandaşlar, susuzluk nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarını belirtiyor. Vatandaşlar, ASKİ'den daha şeffaf ve zamanında bilgilendirme yapılmasını talep ediyor. Sincan'daki su kesintisi sorunu, sadece vatandaşların günlük yaşamını değil, aynı zamanda bölgedeki esnafı da olumsuz etkiliyor. Özellikle restoran, kafe ve diğer yeme içme işletmeleri, su kesintileri nedeniyle iş yapamaz hale geliyor. Esnaf, ASKİ'den kesintilerin süresiyle ilgili daha net bilgi verilmesini ve kesintilerin mümkün olduğunca kısa tutulmasını talep ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ yetkilileri, su kesintisi sorununu çözmek için uzun vadeli planlamalar yapıldığını ve şebeke altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Ancak, vatandaşlar, bu çalışmaların ne zaman tamamlanacağını ve su kesintisi sorunundan ne zaman kurtulacaklarını merak ediyor.

Ankara Sincan'da yaşanan su kesintisi, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen önemli bir sorun haline geldi. ASKİ ve ilgili belediyelerin, sorunun çözümü için daha etkili ve şeffaf bir iletişim stratejisi izlemesi ve vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gerekli önlemleri alması gerekiyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceği ve suların ne zaman geleceği konusundaki belirsizlik, vatandaşların sabrını zorluyor. Yetkililerin, bu konuda daha hızlı ve etkili çözümler üretmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ankara sincan
En Çok Aranan Haberler

