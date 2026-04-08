Ankara Trabzon Günleri başlıyor: Tarih, kültür, sanat, gastronomi, spor…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun himayelerinde; Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen Trabzon Günleri, kentin zengin mirasını çok boyutlu bir içerikle ziyaretçilerle buluşturacak.

9–12 Nisan’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek Trabzon Günleri; köklü tarihinden aldığı güçle kültür, sanat, gastronomi, spor ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturarak, konserler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilen programıyla dört gün boyunca kapsamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

KÜLTÜR VE SANATIN KALBİ ANKARA’DA ATACAK

Trabzon’un köklü tarihinden beslenen kültürel değerler, etkinlik boyunca düzenlenecek defileler, halk oyunları ve sahne gösterileriyle yaşatılacak. Karadeniz’e özgü horon, kolbastı ve geleneksel performanslar izleyicilere görsel bir şölen sunarken; tiyatro, söyleşi ve özel gösterimlerle kültürel derinlik ön plana çıkacak.

GASTRONOMİYLE TRABZON LEZZETLERİ TANITILACAK

Trabzon mutfağının özgün tatları, etkinlik alanında kurulacak stantlar ve şovlarla ziyaretçilerle buluşacak. Kuymak, Hamsiköy sütlacı ve yöresel ürünler, Karadeniz’in lezzet mirasını Başkent’e taşıyacak.

SANAT VE MÜZİK DOLU DÖRT GÜN

Program kapsamında gerçekleştirilecek konserler ve sahne performanslarıyla Trabzon’un müzikal zenginliği de ön plana çıkacak. Ana sahnede düzenlenecek konserler ve gösteriler, etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik programında birçok sanatçının sahne alacağı konserler ve performanslar yer alacak.

SPOR VE TOPLUMSAL BULUŞMALAR ÖNE ÇIKACAK

Trabzonspor’un efsane isimlerinin katılacağı buluşmalar, sporun birleştirici gücünü yansıtacak. Spor söyleşileri, taraftar etkinlikleri ve özel programlarla Trabzon’un spor kültürü de etkinliğin önemli başlıklarından biri olacak.

SADECE BİR TANITIM DEĞİL, BİR VİZYON PLATFORMU

Trabzon Günleri, yalnızca kültürel bir etkinlik olmanın ötesine geçerek; akademi, iş dünyası ve kamu temsilcilerini buluşturan bir fikir platformuna dönüşüyor. “VakıfBank 61 Sohbet” özel oturumlarla Trabzon’un geleceği, yatırımları ve vizyonu da masaya yatırılacak.