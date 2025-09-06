Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı!

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankara’da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

VALİLİK UYARDI

Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor"

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır